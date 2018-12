De gemeenteraad van Emmen staat achter de voorgenomen beslissing van het college om dierenpark Wildlands uitstel van betaling van leningen te geven.

Wildlands heeft het uitstel nodig om het park open te houden. Het park heeft aan vier financiers gevraagd om het afbetalen van die leningen voorlopig op pauze te zetten.De gemeente Emmen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, VolkerWessels en de Rabobank zijn de vier grootste financiers van het park. Emmen wil uitstel verlenen, als de andere partijen dat ook doen. De andere financiers 'staan er ook positief in', liet directeur Erik van Engelen destijds weten.De gemeenteraad mocht vandaag haar wensen en bedenkingen uiten, maar heeft geen invloed op het besluit van het college en hoeft er niet over te stemmen.De fractievoorzitters gaven in hun betoog aan de noodzaak in te zien van het tijdelijk opschorten van de betalingsverplichtingen. "Anders betekent het op korte termijn faillissement", zegt Wakker Emmen-fractievoorzitter Pascal Schrik. "En daar zit niemand op te wachten.""Zonder Wildlands, geen dierenpark en geen Emmen", aldus Harry Leutscher van LEF!."Wildlands is van enorm belang in onze gemeente en in zuidoost-Drenthe", vertelt fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie. "Voor de economie en voor werkgelegenheid."Huttinga is blij om te zien dat Wildlands zich de kritiek nu aantrekt. "Wildlands luistert beter dan voorheen, is minder eigenwijs en acteert beter op kritiek. De kritieken worden nu ook milder.""We hadden beter toezicht moeten verwachten", zegt Carmen Hoogeveen van D66. Wethouder Jisse Otter antwoordt dat de gemeente zich beraadt over eventuele aanpassingen daarin. "Wellicht dat we daar eerst in de raad een discussie over moeten hebben."Het college gaat het voorgenomen besluit nu omzetten naar een definitief besluit. Het park krijgt dan uitstel van het betalen van de leningen tot 1 mei 2019. Het pakket met voorgestelde maatregelen om het tij te keren, wordt nu besproken met de vier financiers. Volgend jaar maart of april moet daar meer duidelijk over zijn.Wildlands lijdt naar verwachting dit jaar 8 miljoen euro verlies. Begin november presenteerde het een pakket aan maatregelen om het park weer in de zwarte cijfers te krijgen en meer bezoekers te trekken. Zo gaat de entreeprijs omlaag en moeten er aanpassingen en aanvullingen komen op dierengebied. Tussen Nortica en Serenga komt een doorsteek, zodat bezoekers niet twee keer dezelfde route hoeven te lopen.Ook worden er volgend jaar vijf tot vijftien medewerkers gedwongen ontslagen. Over welke functies dat gaat is nog niet bekend, dat ligt momenteel bij de ondernemingsraad.