Imke Vormeer: Ik ga door tot ik een World Cup mag rijden Imke Vormeer: Ik ga door tot ik een World Cup mag rijden (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - "Ik heb echt heel veel reacties gehad", zegt schaatsster Imke Vormeer (30) uit Meppel. "Als ik wel van start was gegaan, waren er ongetwijfeld minder mensen die van Imke Vormeer hadden gehoord dan nu."

Geschreven door Karin Mulder

Het wereldbekerdebuut van Vormeer eindigde twee weken geleden in Polen in een nachtmerrie. Door nalatigheid van de KNSB mocht de schaatsster van Team Palet Vastgoedonderhoud niet starten. Ze vloog onverrichter zake weer naar huis. "Ja, of ik nou boos was? Nee, vooral heel teleurgesteld dat het niet doorging", zegt ze nu.



In Polen bleek dat haar toptijd, die ze tijdens het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf op de 5.000 meter had gereden, niet door de ISU werd erkend.



KNSB nalatig

Ploegleider Eelco Kooistra van Team Palet sprak afgelopen weekend met technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Hij stak de hand in eigen boezem en gaf toe dat de bond nalatig was geweest. Hij heeft me de hele procedure uitgelegd, maar sportief gezien kun je het niet meer rechtzetten. Imke is daar de dupe van. Je kan niet zomaar zeggen dat ze nu op een andere interantionale wedstrijd mag starten."



NK afstanden

Tijdens de NK afstanden, tussen Kerst en Oud en Nieuw, zal Vormeer opnieuw om een wereldbekerticket gaan strijden. Hét moment van revanche. "Ja, ik heb daar wel m'n zinnen op gezet", zegt Vormeer. Het zal lastig worden, want bij de laatste reguliere wereldbekerwedstrijd van het seizoen wordt geen 5.000 meter maar de 3.000 meter verreden. "Ik ga er alles aan doen. En dan zien we wel wat het waard is", aldus Vormeer.



Olympisch seizoen

De verklaring waarom Vormeer nu zo hard rijdt, moeten we zoeken in vorig seizoen. Met de Olympische Spelen in de het vooruitzicht trainde ze harder dan ooit. Maar het bracht haar niet het gewenste resultaat. Nadat vriendin Elma de Vries was gestopt met schaatsen, dacht ze er serieus over na om haar voorbeeld te volgen. "Ach ja, ik dacht ik word dertig en er is meer in het leven. Ik moet geld verdienen. Maar ik ben blij dat ik niet gestopt ben. Dit jaar krijg ik wat terug voor al die uren die ik geïnvesteerd heb."



Ooit

En ooit zal ze haar wereldbekerdebuut nog maken. "Ja, dat is een deal. Ik stop niet voordat ik dat gedaan heb. Ik wil er graag eens aan proeven, dus ik ga ervoor", besluit Vormeer.