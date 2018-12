Deel dit artikel:













Begraafplaatsen in Eext en Annerveen krijgen geld voor onderhoud Er komt 15.000 euro voor beide begraafplaatsen (foto: pixabay.com)

De begraafplaatsen van Eext en Annerveen krijgen eenmalig samen 15.000 euro van de gemeente voor het onderhoud.

Geschreven door Jeroen Willems

De gemeenteraad van Aa en Hunze steunde unaniem een motie van Combinatie Gemeentebelangen daarvoor.



De begraafplaatsen worden beide onderhouden door een stichting, maar die krijgen met de huidige financiële positie het onderhoud niet rond. Dit komt onder meer doordat er weinig wordt begraven op deze begraafplaatsen. De oplossing geldt voor een periode van twee jaar, daarna moet er een structurele oplossing komen voor het financiële tekort.



Dodenakker

Wethouder Heijerman is blij met de motie. “Dit geeft het college ruimte om wat voor deze begraafplaatsen te doen. De begraafplaats in Eext wordt ook wel de dodenakker genoemd. Daar staat een heg van meer dan 600 meter lang. Het onderhoud is ooit afgekocht door de kerk, maar dat geld begint op te raken. De hovenier die de mensen helpt met het onderhoud kan nu niet meer betaald worden."