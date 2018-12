'Oude' Henk Groen krijgt genoeg respect van Chinese schaatsers

Schaatscoach Henk Groen uit Emmen moet het even doen zonder zijn pupillen. Die vertrekken vandaag weer naar hun thuisland China om een paar weken vakantie te vieren.

Groen begon op 1 september aan zijn bijzondere klus : de Chinese schaatsers naar de Olympische Winterspelen leiden. "Dat project is heel duidelijk bij mij en mijn collega neergelegd", vertelt Groen, die ook als longfunctieanalist werkt bij Treant.Het coachen van Chinese schaatsers is toch wel even wat anders dan Groen gewend was. En dat zit 'm dan vooral in het cultuurverschil. "Ik moest wel even switchen, ja", vertelt hij. "Maar je vindt je weg er wel in hoor."Zo was vooral de communicatie in het begin eventjes wennen. "Ik houd ervan om heel direct te coachen", legt Groen uit. "Dat ligt bij Chinezen wat gevoeliger." Omdat Groen 'al wat ouder is', krijgt hij sowieso al veel respect. "Je krijgt soms wel minder respons dan je zou willen. Als ik vraag hoe een training voelde en of ze al goed hersteld zijn, dan knikken ze vaak: 'Ja, goed'. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is."Langzaamaan krijg je daar volgens Groen wel meervoor. "Dan zie je ze ook wel reageren. Dan komt de communicatie op gang en dat gaat nu best goed", zegt hij.Ooit was Groen in zijn jonge jaren een groot schaatstalent, maar hij brak wegens overbelasting nooit door. Hij besloot coach te worden en haalt daar nog altijd veel voldoening uit. "Ik ben nog steeds erg competitief, maar de drive en gedrevenheid als sporter is anders dan als coach. Ik moet zorgen dat mensen heel blijven, maar wel het maximale uit zichzelf halen."Hoewel Chinese deelname aan het schaatsen op de Olympische Spelen nog toekomstmuziek is, wordt er al wel aan gewerkt. "We hebben vanuit de Chinese schaatsfederatie een behoorlijke opdracht", vertelt Groen. "We moeten zoveel mogelijk wereldbekerplaatsen verzamelen."Dit seizoen willen ze twee tickets halen, in plaats van één. "Zoals het nu zit, hebben we die binnen." Volgend seizoen moeten dat er dan vier worden. "En over drie jaar moeten we ons via een bepaald systeem plaatsen voor de Spelen."Dubbele gevoelens omdat hij de concurrentie aan wil gaan met Nederlandse schaatsers heeft Groen niet. "Dat is voor mij niet lastig, hoor. Ik werk gewoon met sporters, het maakt mij niet uit waar iemand vandaan komt. Bovendien is de Nederlandse schaatswereld een behoorlijke bubbel, waar je niet zomaar inkomt."