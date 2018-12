Deel dit artikel:













Jan Dekker uitgeschakeld op WK darts Jan Dekker mag naar huis (foto: archief RTV Drenthe)

Het WK darts zit erop voor Jan Dekker. De darter uit Emmen verloor in een zinderende wedstrijd met 3-2 in sets van oudgediende Mervyn King.

'Doubledekker' kwam tegen de ervaren Engelsman terug van een 2-0 achterstand in sets. Hij zag zijn tegenstander maar liefst zeven pijlen voor de wedstrijd missen maar verloor alsnog: 2-3.



De 28-jarige Dekker, in de eerste ronde nog wel te sterk voor Lisa Ashton, bleef in de eerste twee sets ver verwijderd van zijn normale niveau. 'Doubledekker' stond er in de derde set wel toen hij in de beslissende leg onder grote druk met twee pijlen een score van 100 uitgooide.



De 52-jarige King verzuimde in de vierde set tot zes keer toe de wedstrijd uit te gooien. Dekker profiteerde en sleepte er een beslissende set uit. Helaas voor hem wist King zich alsnog te herstellen. Hij gooide zijn achtste pijl voor de wedstrijd wel raak en verzekerde zich zo van een duel in de derde ronde met de Noord-Ier Brendan Dolan.