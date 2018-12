"Een dapper en moedig besluit, maar ik vind het voor ons in Aa en Hunze en zeker voor de man zelf betreurenswaardig”, dat zegt raadslid voor Combinatie Gemeentebelangen en voorzitter van de vertrouwenscommissie Bertus Reinders. Reinders reageert op het definitieve vertrek van Piet van Dijk als burgemeester in de gemeente Aa en Hunze.

Gisteravond werd voor aanvang van gemeenteraadsvergadering bekend gemaakt dat Van Dijk zijn ontslag heeft ingediend. De burgemeester zat al een tijd lang ziek thuis. Hij neemt afscheid omdat volgens hem 'de klik er niet was'. "Ik kon mijn werk niet zo doen zoals ik zou willen", laat hij via de telefoon weten.Van Dijk trad op 14 september 2017 bij de gemeente Aa en Hunze in dienst. Eind mei 2018, dus na negen maanden al, meldde Van Dijk zich ziek. Er was veel onduidelijkheid waarom. Er zou sprake zijn ‘persoonlijk omstandigheden’ en problemen in de mentale sfeer, maar er werd ook gesuggereerd dat er onenigheid zou zijn binnen het college.Van Dijk geeft nu toch aan dat het niet lekker liep op het gemeentehuis in Gieten. Tegelijkertijd zegt hij dat er geen sprake was van een conflict of dat er iemand iets valt te verwijten. Zo blijft de ware reden voor zijn vertrek onduidelijk. "Voor zover ik weet is er ook geen conflict geweest en als raad konden wij prima met Piet", zegt Reinders.Waarnemend burgemeester Ton Baas geeft aan dat hij door wil totdat er een nieuwe kandidaat is gevonden voor Aa en Hunze. "Het lijkt me niet verstandig om nu op te stappen en weer een nieuwe waarnemer te zoeken voor de gemeente Aa en Hunze, dus ik blijf nog even", aldus Baas.Reinders zegt met de vertrouwenscommissie een volgende keer precies hetzelfde te willen handelen. Ook nu de ware aard van het vertrek toch wat onduidelijk blijft. "Iemand wordt ziek en ondervindt problemen, zegt dan zelf dat hij geen klik heeft. Ja, daar heb ik invloed op. Dus ja, voor ons als raad en inwoners is het een vervelende situatie, maar voor de heer Van Dijk in het bijzonder", aldus Reinders.Van Dijk kan gebruik maken van de wachtgeldregeling voor politici en bestuurders die vertrekken. Ook nu hij zelf ontslag heeft genomen. Wel heeft hij een sollicitatieplicht.