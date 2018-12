Op 't nippertje vinden ruim tweeduizend patiënten uit Emmen nieuwe huisarts

Zo'n 2.200 Emmenaren hebben de afgelopen tijd een andere huisartsen moeten vinden. Een gigantische uitdaging, zo vlak voor het einde van het jaar. De patiënten van Marlies Zandwijk van praktijk Dennenlaan kregen onlangs te horen dat zij niet meer aanbleef als hun huisarts en dus moest er een zoektocht op gang gezet worden.

Een brief op de deurmat, dat is wat de patiënten van huisarts Zandwijk kregen, met de mededeling dat er gezocht werd naar een andere huisarts voor 1 januari. Stefan Meinema, manager bedrijfsvoering Huisartsenzorg Drenthe, bevestigt de zware zoektocht."Het probleem is eigenlijk niet deze huidige, acute situatie. Wel voor de patiënten, natuurlijk. Maar uiteindelijk is het huisartsentekort in Drenthe, met name in Oost-Drenthe, een groter probleem. Dat is heel moeilijk. Want je moet er uiteindelijk een interessant gebied van maken en huisartsen vanuit het Westen deze kant op verleiden."Volgens Meinema is dat verleidingsspel volop aan de gang. "We hebben bijeenkomsten georganiseerd om te laten hoe mooi Drenthe is."Een grote groep patiënten zijn dus bij andere huisartsen ingeschreven. Kunnen die doktoren de extra drukte wel aan? Meinema: "Ja, dat is wel een dingetje. Ik denk dat we wel dankbaar moeten zijn dat die huisartsen dit doen."Wel moeten 175 patiënten nog een huisarts vinden, maar Meinema geeft aan dat dat goed komt. "Maar het is wel een uitdaging."