RTV Drenthe Sportquiz 2018 FC Emmen juicht, maar niet voor het allereerste doelpunt in de eredivisie (foto: Gerrit Rijkens)

Wie maakte het eerste doelpunt voor FC Emmen in de eredivisie, hoe hard schaatste Kjeld Nuis in maart en waar speelt Papito Tuitt? Deze en nog zeven andere vragen krijg je voor je kiezen in onze Drentse Sportquiz.



Test je kennis van het afgelopen sportjaar in Drenthe hieronder.