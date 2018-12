Draaiorgel Zonder Naam en Christmas Sisters brengen muzikale kerstgroeten

Het is de tijd van Kerst. Een tijd van bezinning, stilte, maar het is ook tijd-voor-wij. Dagen waarop je aandacht hebt voor elkaar. Verslaggever Frits Emmelkamp is de hele dag 'Op Tjak' op Radio Drenthe om muzikale kerstgroeten over te brengen.

Benieuwd wie vandaag nog meer verrast worden? Luister dan naar Radio Drenthe. De muzikale kerstgroet is vandaag nog vier keer te horen: om 12.10 uur, 13.10 uur, 14.10 uur en 16.10 uur.

Afgelopen week kon je je opgeven om iemand uit je omgeving te verrassen. Daar is massaal gehoor aangegeven.Joris ten Have uit Zuidlaren helpt Frits vanochtend mee. Met zijn draaiorgel DZN (Draaiorgel Zonder Naam) worden mensen verrast. Ten Have is van jongs af aan behept met het draaiorgelvirus. Vanmiddag nemen de Christmas Sisters het over van Ten Have. De vierkoppige band bestaat uit Josien van Beek, Liesbeth Korpershoek, Margot Kriek en Martijje Lubbers.Joke van der Veer uit Smilde zorgt met haar oproep voor de eerste verrassing. Zij werkt bij verzorgingshuis de Driemaster in Smilde en de bewoners daar zitten middenin een verbouwing. En dat zorgt voor overlast. "Er is afleiding nodig. Mensen willen wel eens wat anders horen dan gezaag en geboor. Een draaiorgel is gewoon heel gezellig."