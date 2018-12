Inbrekers komen graag langs tijdens Kerst

Inbrekers slaan het vaakst toe op de vrijdag en zaterdag. Dat blijkt uit cijfers van de Risicomonitor Woninginbraken die het Verbond van Verzekeraars vandaag bekend maakte. Het aantal inbraakclaims is op die dagen gemiddeld vijftien procent hoger dan op andere dagen.

De kerstdagen blijven voor inbrekers onverminderd populair. December en januari zijn traditioneel de maanden met de meeste inbraken. Verzekeraars ontvangen dan gemiddeld twee keer zoveel claims als op een normale dag. Toch dalen de inbraakclaims, ook in Drenthe.In Drenthe nemen inbraakclaims in woningen en bedrijven af, blijken uit de cijfers. In 2017 werd er, ten opzichte van 2016, 19 procent minder claims ingediend. Die dalende lijn is een trend die in alle provincies te zien is. De grootste daling vond plaats in provincie Groningen. Daar daalde het aantal inbraakclaims met 35 procent.Oscar van Elferen, woordvoerder van Verbond van Verzekeraars, bevestigt het beeld. "De meeste inbraakclaims werden in 2017 genoteerd in Limburg en Flevoland met respectievelijk 109 en 101 inbraakclaims per 10.000 huishoudens. De grootste daling vond plaats in provincie Groningen. Daar daalde het aantal inbraakclaims met 35 procent. Verzekeraars kregen vorig jaar de minste inbraakclaims uit Friesland”Maar die dalende lijn voor bedrijven en woningen geldt niet voor supermarkten. Het aantal overvallen op supermarkten neemt toe. Van januari tot en met november waren het er 91, vorig jaar waren het er in dezelfde periode 76.Sportclubs in Drenthe hebben ook last van inbraken. Tussen augustus en oktober werden sportclubs in Groningen en Drenthe veelvuldig bezocht door het dievengilde. De buit bij deze diefstallen is zeer divers. Het gaat onder meer om eten en drinken, apparatuur en spaarpotjes.Onlangs werd Voetbalvereniging Roden geteisterd door vandalen . Onder meer de overdekte tribune moest het ontgelden. Bankjes die er stonden, zijn vernield en in de bosjes gegooid. Ook lag overal glas en rommel uit de vuilnisbakken. In 2017 werd de club al bezocht door inbrekers.