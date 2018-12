Bewijs in zaak Sharleyne opnieuw onder de loep

Het Openbaar Ministerie en het gerechtshof in Leeuwarden willen tal van nieuwe deskundigen onderzoek laten doen naar het bewijs in de zaak Sharleyne.

Bij het gerechtshof in Leeuwarden was vanmorgen de eerste zitting van het hoger beroep in de zaak tegen moeder Heleen J. Het ging om een zogenoemde regiezitting, waarbij partijen hun onderzoekswensen konden indienen. Heleen J. was er zelf niet bij.Het Openbaar Ministerie verdenkt de moeder van Sharleyne ervan dat zij het 8-jarige meisje heeft gewurgd en op 8 juni 2015 van flat De Arend in Hoogeveen heeft gegooid. De rechtbank in Assen sprak haar afgelopen zomer vrij. Het OM had een gevangenisstraf van 10 jaar geëist.Het gerechtshof overweegt om een deskundige te benoemen die onderzoek doet naar mogelijk slaapwandelen van Sharleyne. De mogelijkheid dat het meisje in haar slaap van de flat is gevallen is een scenario waarmee de rechtbank in Assen rekening heeft gehouden.Het Openbaar Ministerie wil in totaal drie nieuwe deskundigen optrommelen. Een van hen moet opnieuw kijken naar de doodsoorzaak van Sharleyne, de puntbloedingen in haar ogen en de blauwe plekken in haar hals.De doodsoorzaak van Sharleyne werd eerder al onderzocht door drie deskundigen. Patholoog Vidija Soerdjbalie-Maikoe van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelt dat alle verwondingen kunnen zijn ontstaan door de val. De Belgische forensisch deskundige Dingeman Rijken stelt juist dat het letsel waarschijnlijk is veroorzaakt doordat het meisje gewurgd is voor haar val.Bijzonder hoogleraar forensische pathologie Bela Kubat kwam tot de conclusie dat het meisje nog leefde op het moment dat ze van de flat naar beneden viel. Zij stelt dat het letsel in de hals en ogen ook voor de val kan zijn ontstaan doordat Sharleyne zich bijvoorbeeld heeft gestoten.Het OM stelt dat de deskundigen Kubat en Soerdjbalie collega's van elkaar zijn. De onafhankelijkheid van professor Kubat staat daardoor niet onomstotelijk vast. Als het aan het de advocaat-generaal ligt, moet een Britse deskundige opnieuw naar de doodsoorzaak kijken. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van overleden kinderen en valletsel.Het Openbaar Ministerie wil ook dat een Belgische professor zich uitlaat over de deskundigheid van Dingeman Rijken, omdat zijn bevindingen niet zijn overgenomen door de rechtbank. De advocaat van de moeder van Sharleyne twijfelt openlijk aan zijn kennis, omdat Rijken nog in opleiding is.Verder wil het OM een deskundige aanwijzen die de betrouwbaarheid van de verklaring van een bovenbuurman gaat beoordelen. Die heeft verklaard dat hij iets hoorde vallen in de nacht dat Sharleyne overleed. De rechtbank twijfelde aan zijn betrouwbaarheid, omdat hij pas vorig jaar met zijn verhaal kwam.Justitie wil ook de oma van Sharleyne en de moeder van een vriendinnetje van het meisje opnieuw horen. De vrouwen horen bij de laatste mensen die het meisje levend hebben gezien. Nooit is aan hen gevraagd of het meisje verwondingen had.Advocaat Paul van Jaarsveld ziet niets in de wensen van het Openbaar Ministerie: "Ik zie niet hoe deze wensen ons dichterbij de waarheid kunnen brengen."De doodsoorzaak van Sharleyne is volgens de advocaat ook minder van belang, omdat zelfs als het meisje is vermoord, niet kan worden vastgesteld wie de dader was. Dat komt omdat de politie meteen na de val veel steken heeft laten vallen."Nooit is vastgesteld wie er allemaal in de flat waren op die bewuste nacht." De verslaglegging van het onderzoek is zeer gebrekkig. "Alleen daarom al kan niet worden uitgesloten dat met name ontlastende informatie verloren is gegaan", zegt Van Jaarsveld.Een nieuw verhoor van de oma en de moeder van het vriendinnetje van Sharleyne vindt Van Jaarsveld ook niet nodig: "Zij hebben al verklaard niets bijzonders gemerkt te hebben aan Sharleyne, dus de vraag is eigenlijk al beantwoord." De berichtgeving rond de zaak zou de verklaring bovendien minder betrouwbaar maken.Het gerechtshof beslist op vrijdag 18 januari welke onderzoekswensen worden toegewezen.