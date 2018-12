'Tekorten op begroting GAE met ruim vier ton teruggebracht'

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE) geven de luchthaven extra tijd om een oplossing te vinden voor het tekort van acht ton op de begroting van komend jaar. Door het vertrek van Nordica ontstaat er een gat op de begroting.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl ligt er een nieuwe begroting die deze week is ingediend. "Die hebben we in hoofdlijnen besproken. De begroting moet nog definitief worden vastgesteld en dat doen we begin volgend jaar." De luchthaven denkt extra geld binnen te halen door de parkeertarieven te verhogen, minder uit te geven aan marketing en de vliegtuigvergoedingen wat te verhogen. Passagiers zullen al met al duurder uit zijn."De tekorten op de begroting zijn nu met ruim vier ton teruggebracht. Dat is een goede beweging. Nog niet sluitend, maar dat zouden we wel graag zien. We hebben de directie gevraagd met die beweging door te gaan volgend jaar. Men vraagt geen extra bijdrage van de aandeelhouders. Dat was ook een punt dat we belangrijk vonden. We gaan in onze colleges deze begroting bekijken en dan verwachten we daar ergens eind januari, begin februari een klap op te kunnen geven", aldus Bijl.Het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne staat volgens Bijl niet op losse schroeven. "We hebben al eerder aangegeven dat je niet over brandveiligheid moet onderhandelen. We willen nog wel wat informatie hebben over een aantal zaken. De voorbereidingen voor de brandweerkazerne kunnen wat dat betreft doorgaan."Als het aan de aandeelhouders (Drenthe, Groningen, gemeente Assen, Tynaarlo en Groningen) ligt, staan andere grote investeringen, zoals een nieuwe terminal, even in de ijskast. "Wat de andere grote investeringen betreft, wachten we af wat de ontwikkelingen komend jaar zijn in het wel of niet aanboren van nieuwe routes. Die plannen staan evenen dat is denk ik ook verstandig."