Titelhouder Elim kan zich niet meer verschuilen Elim is in voorbereiding op het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - De 42ste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi begint zaterdagavond. Verrassende titelhouder Elim trainde deze week twee keer onderdak om de stunt van januari te kunnen herhalen. "We willen het toernooi gewoon nog eens winnen."

Geschreven door Stijn Steenhuis

Voor veel Elemieten voelt 6 januari 2018 als de dag van gisteren. De derdeklasser verbaasde tijdens de laatste finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi vriend en vijand door alle hogerspelende teams uit te schakelen. In de eindstrijd werd favoriet Noordscheschut met liefst 5-1 gevloerd.



"Ik voel me niet echt kwetsbaar", vertelt succescoach Jan-Otto Benjamins. Laat op de avond in de midweek werkt Elim in de luwte toe naar de start van de 42ste editie. De rood-witten kunnen zich niet meer achter de underdogrol verschuilen. "We gaan gewoon lekker voetballen en zien waar het schip strandt."



Wilskracht en strijd

Met vier goals in de finale was Mike Doldersum de grote man bij Elim. De 22-jarige aanvaller verklapt het geheim van de winnaar: "We kennen elkaar door en door. Ook weten we goed wat we aan elkaar hebben. We zijn vrienden en kunnen daardoor veel van elkaar hebben. Het voetbal is niet altijd even mooi, maar vorig jaar hebben we het grotendeels op wilskracht en strijd gedaan."



"Tuurlijk, je bent de te kloppen ploeg. De rest moet laten zien wat ze kunnen", gaat Benjamins verder. "We gaan zien wie denkt van ons te kunnen winnen. Laat ze maar komen", voegt Doldersum toe aan de woorden van zijn trainer. "Als we de finaledag halen ben ik heel tevreden."



Titelprolongatie

Benjamins durft de doelstelling scherper te stellen "We willen het toernooi gewoon nog eens winnen", gniffelt hij. Wanneer Elim de titel weet te prolongeren, gaan de rood-witten ACV, HZVV en HODO achterna. Zij wisten het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi twee keer achter elkaar te winnen. "Laat dat ons streven maar zijn."