Euroterminal Coevorden bijna weer op niveau van voor de crisis Het vervoer per spoor van en naar de Euroterminal in Coevorden neemt toe en zal waarschijnlijk verder groeien. (foto: Google Maps Streetview)

De Euroterminal in Coevorden heeft flink geprofiteerd van de lage waterstand in de rivieren. Het vervoer van containers per spoor is gegroeid en daardoor is het aantal treinen van en naar de Rotterdamse haven anderhalve week geleden uitgebreid tot drie per week.

Daarmee zit de terminal nog niet helemaal op het niveau van voor het begin van de economische crisis in 2008, maar het gaat wel een stuk beter dan in voorgaande jaren. "Voor de crisis reden we gemiddeld met vier treinen per week van en naar Rotterdam. Daarna liep het heel sterk terug, er waren tijden dat er maar één treintje ging", zegt bedrijfsleider Gerd-Jürgen Brooksnieder.



Regen

De economische groei, maar ook het gebrek aan regen hebben het tij gekeerd, zegt Brooksnieder. "Boten konden minder vracht vervoeren vanwege de lage stand van de rivieren en daar hebben wij ons voordeel mee kunnen doen."



Voor komend jaar verwacht de bedrijfsleider dat de gunstige situatie zich voortzet. "Het regent nu wel even, maar daarmee is het tekort aan neerslag niet ineens aangevuld. Wij gaan ervan uit dat er volgend jaar vrij snel weer een lage waterstand is."



Alle mogelijke goederen

De Euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg BV heeft treinverbindingen met 21 economische centra in Noordwest-Europa, maar goederen worden ook overgeladen op vrachtwagens of schepen. In de containers worden alle mogelijke goederen vervoerd. "Zetmeel, banden, halffabrikaten, hout, turf, oldtimers uit de Verenigde Staten, hulpmiddelen voor Suriname, echt van alles komt voorbij", zegt Brooksnieder. De export richting de haven van Rotterdam is groter dan de import.



Brooksnieder is optimistisch over het nieuwe jaar en niet alleen vanwege de gunstige concurrentiepositie ten opzichte van de scheepvaart. "Het is van dag tot dag verschillend, maar we verwachten naar Malmö in Zweden bijvoorbeeld dat we groeien van drie treinen per week naar vier of vijf. Misschien wel zes. En je ziet dat bedrijven en vervoerders steeds meer kijken naar groene vormen van transport. Milieu wordt steeds belangrijker."