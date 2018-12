Herinrichting van Veemarktterrein in Assen 1,3 miljoen duurder

De herinrichting van het Veemarktterrein in Assen loopt flink uit de klauwen: de klus wordt weer een half miljoen duurder. In september zaten de extra kosten door tegenvallers nog op ruim acht ton, maar dat loopt op naar 1,3 miljoen euro.

Daarmee komen de totale kosten voor het nieuwe Veemarktplein op 3,3 miljoen, terwijl er in juni vorig jaar twee miljoen is uitgetrokken door de gemeenteraad. B en W moeten daarom opnieuw naar de raad voor extra geld.De extra kosten van het vernieuwde evenementenplein en parkeerterrein zitten hem in nog meer bodemverontreiniging dan gedacht. Vijf locaties waren in beeld voordat de gemeente het plein opentrok. Daar zijn nog veel meer plekken bijgekomen die gesaneerd moesten worden vanwege industriële vuiligheid uit het verleden.Ook zat er meer veen in de ondergrond dan verwacht en dat is ongeschikt als fundering voor het nieuwe plein. Er moest daardoor extra veen afgegraven worden en grond aangevoerd. Daardoor zijn de meerkosten van 830.000 euro , die in september aan het licht kwamen, opgelopen tot 1,3 miljoen euro.Daar zit ook een mogelijke claim bij van de aannemer, vanwege extra uitvoeringskosten. De claim is mondeling aangekondigd, maar de gemeente twijfelt of die juridisch houdbaar is. Toch nemen B en W de claim al mee in de totale meewerkkosten.De gemeente wordt met het Veemarktterrein achtervolgd door tegenvallers. Eerst werd het werk al vertraagd, omdat er extra onderzoek moest worden gedaan naar restanten van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna bleek er ineens op veel meer locaties vervuiling in de bodem te zitten, waardoor het werk fors vertraagd werd.Met de TT moest er eind juni wel een kermis terechtkunnen, waardoor het plein weer tijdelijk dicht gelegd moest worden. Na de zomer ging alles er weer uit, wat weer twee nieuwe vervuilde plekken en het probleem met het veen aan het licht bracht. De gemeente zegt nu klaar te zijn, op de aanplant van bomen, struiken en planten na. Dat gebeurt komend voorjaar.Vier ton wil de gemeente uit de reserve halen van het grondbedrijf. De rest van de meerkosten wordt uitgesmeerd als afschrijving van het plein over meerdere jaren, wat jaarlijks 40.000 euro kost. Daarvoor moet de begroting aangepast worden. Begin volgend jaar moet de gemeenteraad erover beslissen.Het Veemarktterrein is omgebouwd tot kleiner en groener evenementenplein aan de zuidkant, met nieuwe parkeerplekken. Aan de noordkant wordt gebouwd aan de nieuwe stadswijk Asselyn