Drents Museum trekt recordaantal bezoekers

Het Drents Museum in Assen heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Het museum verwacht rond de 235.000 bezoekers uit te komen. Vorig jaar bezochten 190.000 mensen het museum.

Blikvangers waren dit jaar de grote internationale tentoonstellingen The American Dream en Iran – Bakermat van de beschaving . Die werden door respectievelijk 130.000 en 115.000 mensen bezocht. "2018 is het beste bezoekjaar geweest van het Drents Museum, 2008 buiten beschouwing latend toen het Terracotta Leger van Xi’an neerstreek in Assen", laat het museum weten.Het Hunebedcentrum in Borger verwacht het jaar af te sluiten rond de 85.000 bezoekers. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. "In de zomer zagen we het veel somberder in. Vanwege de hitte kwamen mensen niet naar het museum. Marketing Drenthe besteedde vanaf oktober aandacht aan de hunebedden. Dat heeft gelukkig tot meer bezoekers geleid", aldus een woordvoerder van het Hunebedcentrum.Herinneringscentrum Kamp Westerbork kan nog geen schatting doen van het aantal bezoekers. "Wij verwachten begin 2019 de cijfers over dit jaar naar buiten te brengen", laat een woordvoerder weten.