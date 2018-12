Deel dit artikel:













Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Je kunt onder andere naar de Dickens kerstmarkt in Havelte dit weekend (foto: ANP/Vincent Jannink)

Nog even en de gezellige kerstdagen breken aan. Gelukkig kun je komend weekend ook vast leuke activiteiten doen. We hebben een paar opties voor je op een rijtje gezet.

Snertwandeling Dwingelderveld

Haal zaterdag een frisse neus en wandel het Dwingelderveld door. Een gids neemt je mee door het prachtige Kloosterveld en de Anserdennen en geeft uitleg over de natuurgebieden. Halverwege de tocht kun je uitrusten en opwarmen bij Theehuys Anserdennen. Daar staat een warme kop snert en roggebrood te wachten. De wandeling start om 10.30 en 14.00 uur. Kosten zijn 15 euro.



Schaatsen in Beilen

Ondanks dat het nog even wachten is op een dikke ijslaag op de Drentse meren, kun je in Beilen alvast een voorschot nemen op de ijspret. Daar kun je namelijk tot en met 28 december schaatsen. De baan is tien tot twintig meter groot en ligt in een grote tent op de Markt. Ook zijn er tafels en loungebanken waar je kan genieten van eten, drinken en natuurlijk de kerstsfeer. Toegang is gratis.



Dickens kerstmarkt in Havelte

Zaterdag kun je in Havelte terug in de tijd. Dan wordt de Dickens kerstmarkt in Havelte georganiseerd. Met tachtig kramen, muzikale optredens, straattheater, en een kinderplein waan je je in de 19de eeuw. De 300 schapen die er rondwandelen maken het kerstplaatje compleet. Het Dickensfeest start om 13.30 uur en eindigt rond 18.30 uur en is gratis te bezoeken.



IJsbeeldenfestival Emmen

Beeldhouwers aan het werk zien? Zaterdag vertonen ze hun kunsten op het IJsbeeldenfestival in het centrum van Emmen. Blokken ijs worden door deze kunstenaars omgetoverd tot beelden in allerlei vormen. Het festival is van 12.00 tot 17.00 uur.



Speuren naar reeën

Onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer kun je zondag op zoek naar reeën. Deze zoektocht wordt ingezet in het Drents-Friese Wold. Na een plak krentenwegge spring je een stoere terreinwagen in en rijd je door het leefgebied van de ree. Deze dieren spot je vaak in de schemering, dus de kans is groot dat je een mooie zonsondergang meepikt. Het avontuur sluit je af met een knus kampvuur en wat eten en drinken. Om 14.00 uur begint de zoektocht naar de reeën en rond 00.00 uur is het afgelopen. Kosten zijn 30 euro voor kinderen en 37,50 euro voor volwassenen.