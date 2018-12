Vergunning vuurwerkopslag Barger-Oosterveld niet door shredder

De opslag en verkoop van consumentenvuurwerk aan de Handelsweg in Barger-Oosterveld mag doorgaan. Kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance vroeg in juni een vergunning aan voor de opslag van 9.000 kilo consumentenvuurwerk. Daar waren ondernemers op het bedrijventerrein niet blij mee, omdat ze niet een vuurwerkopslag in de buurt willen.

Er waren twee bezwaren tegen de plannen binnengekomen, maar het college van burgemeester en wethouders veegt die van tafel. Ondanks dat de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften het college had geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en de vergunning in te trekken.B en W besloot om de vergunning in stand te laten, maar de motivatie voor verlening van de vergunning aan te passen. De gemeente Emmen laat weten dat het vestigen van een opslagplaats voor vuurwerk een activiteit is die past op een bedrijventerrein en niet op een locatie waar de nadruk ligt op wonen.Volgens de gemeente is er voldoende afstand tot andere bedrijven en voldoet de opslag aan alle eisen. "Het past alleen niet in het bestemmingsplan. Maar daarvan kan een gemeente, gemotiveerd, afwijken. In de vergunning die verleend is, werd verwezen naar een onjuist wetsartikel. Dat wordt in het besluit om de vergunning te verlenen aangepast", laat een woordvoerder weten.