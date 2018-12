Deel dit artikel:













Komst van mtb-route door Mensingebos in Roden nog onzeker Het is nog de vraag of er een mtb-route komt door het Mensingebos (foto: pixabay.com)

Het is nog maar de vraag of er een mountainbikeroute door het Mensingebos in Roden komt.

De gemeente Noordenveld heeft voor een route in dat bos een omgevingsvergunning verstrekt. Elf buurtbewoners zijn het hier niet mee eens en stapten vandaag naar de rechter.



Het is de omwonenden vooral een doorn in het oog dat de gemeente volhoudt dat de mtb-route langs het bos en niet door het bos gaat. "De route gaat door het bos en volgt de paden aan de rand van het bos. Juist daar leven kwetsbare dieren en planten die onder meer op de rode lijst staan", zei Cees Koelewijn namens de bezwaarmakers.



'Niet serieus genomen'

Het steekt de buurtbewoners dat zij naar hun gevoel niet serieus worden genomen door de gemeente Noordenveld. "Elders in de gemeente zijn alternatieven voor vrijliggende mtb-routes in minder kwetsbare gebieden, zoals bij de vuilstort met echte bergen tot wel tien meter”, zeiden de buurtbewoners. Maar die locaties worden niet door de gemeente meegenomen.



Andere bosgebruikers

De geplande mtb-route door het Mensingebos is bovendien geen vrijliggende route. "Die gaat dwars door andere wandel- en ruiterpaden. Die gebruikers moeten op hun beurt weer rekening houden met voorbijrazende mountainbikers. Kortom: het Mensingebos is niet geschikt voor een mtb-route. Dat moet je vooral niet willen", zei Koelewijn.



De rechter vindt het belangrijk dat de gemeente ook beschikt over een natuuronderzoek dat op initiatief van de buurtbewoners is gedaan. De gemeente moet hierop een reactie geven en krijgt hiervoor een maand de tijd. De zaak is zolang uitgesteld.