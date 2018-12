Assen wil twee ton van Rijk voor speuren naar bommen en granaten

Assen wil van het Rijk twee ton vergoed hebben voor het speuren naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daar is een speciale bommenregeling voor.

De gemeente heeft het afgelopen jaar zo'n 286.000 euro aan extra kosten gemaakt om restanten van oude bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Dat gebeurde vooral rond de herinrichtingswerkzaamheden van het Veemarktterrein. Daar was in 2017 al gezocht, maar dit jaar ging de zoektocht naar verdachte locaties verder. Uiteindelijk is er niets gevonden.In het kader van de bommenregeling die het Rijk heeft, kan Assen 70 procent vergoed krijgen. Assen doet daarom een aanvraag van 200.000 euro voor alle gemaakte kosten van dit jaar.De gemeente deed twee keer eerder een beroep op de landelijke explosievenpot. In 2014 kreeg Assen ruim 170.000 euro. Dat geld is besteed aan het onderzoeken, opsporen en ruimen van explosieven voor het project de FlorijnAs. Over 2017 heeft de gemeente eerder dit jaar bijna 140.000 euro uitgekeerd gekregen uit de bommenregeling van het Rijk.