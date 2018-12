Deel dit artikel:













Kjell Scherpen naar Achilles 1894 FC Emmen-doelman Kjell Scherpen

VOETBAL - Het zou de perfecte poster zijn als promotie voor Achilles 1894 want Oranje Onder 19, met FC Emmen-doelman Kjell Scherpen, speelt één van de drie finaleduels in de EK-kwalificatie op het veld van de Asser voetbalclub.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Kjell Scherpen, de doelman van FC Emmen is sinds kort de eerste doelman van Oranje Onder 19 en zal dus ongetwijfeld naar Assen komen en datzelfde geldt voor Emmenaar Thijs Oosting, die tegenwoordig bij AZ speelt.



Het duel Nederland - Slovenië wordt op 23 maart in Assen gespeeld. Dat duel begint om 16.00 uur.



Ook kreeg Achilles 1894 de interlasnds Spanje - Slovenië (20 maart om 16.30 uur) en Slovenië - Wales (26 maart om 19.00 uur) toegewezen.



Wales - Nederland (20 maart om 19.00 uur) en Nederland - Spanje (26 maart om 19.00 uur) worden gespeeld op het veld van HHC in Hardenberg.



Pouleinnaar naar EK

Eindigt Oranje Onder 19 als eerste in de groep dan plaatst de selectie van bondscoach Maarten Stekelenburg zich voor het eindtoernooi dat van 14 tot en met 27 juli plaatsvindt in Armenië.