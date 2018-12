Deel dit artikel:













Directeur Herweijer weg bij Noordelijke Rekenkamer Professor Michiel Herweijer gaat na acht jaar Noordelijke Rekenkamer weer lesgeven aan studenten (foto: Rijksuniversiteit Groningen)

Michiel Herweijer vertrekt als directeur bij de Noordelijke Rekenkamer in Assen. Per 1 januari is hij weg, na bijna acht jaar.

Geschreven door Margriet Benak

De Noordelijke Rekenkamer gaat een andere koers varen en Michiel Herweijer (63) past volgens het huidige college van bestuur, dat de leiding heeft, niet meer in het profiel. Het bestuur wil voortaan de rekenkameronderzoeken meer extern laten verrichten, en niet door eigen ambtenaren van de rekenkamer.



Helpen

De Noordelijke Rekenkamer is in het leven geroepen door de provinciale politiek van Drenthe, Friesland en Groningen. Ze doet onderzoek naar zaken die in de noordelijke politiek spelen en die Provinciale Statenleden moeten helpen bij hun controlerende taak.



Onder leiding van Herweijer als directeur zijn er zo'n 25 onderzoeken geweest. Zo werd er gekeken naar het effect van miljoenensubsidies in de noordelijke werkgelegenheid, de energietransitie, het openbaar vervoer, glasvezelprojecten en de toekomst van Groningen Airport Eelde zonder geld van de overheid.



Lesgeven

Herweijer gaat zijn 'oude vak' weer oppakken. Hij is professor bestuurskunde en gaat weer lesgeven aan studenten van de Universiteit Groningen, Leeuwarden en Nijmegen. De directie van de Noordelijke Rekenkamer wordt tijdelijk waargenomen door twee medewerkers van juridisch en bestuurskundig onderzoeksbureau ProFacto in Groningen. Bij de Noordelijke Rekenkamer in Assen werken zes mensen.