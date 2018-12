Deel dit artikel:













Geen grote ronde voor Bert-Jan Lindeman Geen grote ronde voor Bert-Jan Lindeman (foto: Karin Mulder/RTVDrenthe) De wielrenners van Jumbo-Visma (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen rijdt komend seizoen geen grote ronde. Dit terwijl hij vorig jaar nog op het laatste moment werd opgeroepen voor de Giro en daarna ook nog de Vuelta reed.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik richt me meer op bijvoorbeeld de Amstel Gold Race en Kuurne-Brusse-Kuurne. Ik heb wel een mooi uitgebalanceerd programma. Als je een grote ronde rijdt, is dat wel een mooi proces waar je met de ploeg doorheen gaat. Maar het is ook afzien. Dus het voelt een beetje dubbel", laat Lindeman op de teampresentatie van Jumbo-Visma weten. Want dát is naam die vanaf nu gevoerd wordt bij zowel de wieler- als de schaatsploeg.



Amstel Gold Race

"Ik hoop dat ik in de Amstel Gold Race nog een keer een heel goed niveau. Ik heb daar al eens voorin meegereden op de Kruisberg. Natuurlijk hoop je dat je dat nog een keer kan verbeteren. Daar werken we hard voor", verklaart Lindeman.



Hij begint aan zijn vijfde seizoen en kijkt niet om zich heen naar een andere werkgever. "Dit is de grootste ploeg van Nederland en ik heb het hier naar m'n zin", zegt de 29-jarige Drent.



Lotto-Visma niet in Ronde van Drenthe

Net als vorig jaar lijkt het erop dat de ploeg opnieuw ontbreekt bij de Ronde van Drenthe. "Ik heb hem nog niet op het programma zien staan en dus ook niet op mijn programma. Mocht er weer een nationale selectie van start gaan, dan zou ik hem best wel willen rijden als dat van de ploeg mag. Ik rij graag in eigen provincie", besluit Lindeman.