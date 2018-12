Deel dit artikel:













'Slecht management bij de gemeente Midden-Drenthe' Dertien werknemers zijn dit jaar vertrokken bij de gemeente Midden-Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

Bij de gemeente Midden-Drenthe zijn nog nooit zoveel werknemers op eigen verzoek vertrokken als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die RTV Drenthe heeft opgevraagd via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

Geschreven door Petra Wijnsema

Dertien mensen hebben dit jaar hun ontslag ingediend, terwijl het de afgelopen tien jaar slechts om enkele medewerkers per jaar ging. Het cijfer staat los van de tien medewerkers die zijn vertrokken vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Verder verliep van één werknemer het tijdelijke contract. In totaal hebben meer werknemers de gemeente dit jaar verlaten dan dat er nieuwe zijn bij gekomen.



Ook het ziekteverzuim is dit jaar ten opzichte van vorig jaar met één procent gestegen naar 6 procent. Landelijk was het gemiddelde ziekteverzuim in 2017, 4 procent. Vooral het langdurig ziekteverzuim – langer dan 43 dagen – is hoog bij de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat om 4 procent in 2017 en 2018. Voor dit jaar is het ziekteverzuim mogelijk nog hoger, want de cijfers gaan maar tot november.



Falend management

RTV Drenthe heeft met acht ex-werknemers gesproken die zeggen dat de oorzaak van het hoge ziekteverzuim ligt bij het management. Dat zou onvoldoende inlevingsvermogen hebben en te weinig aandacht voor wat mensen nodig hebben. Ook zou er onvoldoende draagvlak zijn voor besluiten van het management.



De managementstijl zou vooral gericht zijn op de uitvoering van taken en minder op de werknemers die het doen. De leiding zou werknemers verder onvoldoende betrekken bij besluiten en weinig doen met feedback.



Kampen

De macht zou bij een paar managers liggen en meerdere ex-medewerkers spreken van het samenspannen van een aantal leden van het managementteam tegen de rest. De problemen zouden zich centreren rond de gemeentesecretaris. Een van de mensen die RTV Drenthe heeft gesproken, zegt zelfs vanwege haar te zijn opgestapt. Ze zou te veel sturen op details en te weinig vertrouwen hebben in het kunnen van mensen. Een andere ex-medewerker zegt dat de secretaris geen verstand van zaken heeft.



Een van de leden van het managementteam zou op raadselachtige wijze zijn benoemd. Hij heeft als bijnaam Raspoetin, de Russische monnik die een machtige positie had aan het hof van de tsaar en carrières kon maken en breken.



Twee andere werknemers zijn weg vanwege een ander afdelingshoofd, dat zelf al maandenlang ziek thuis zit. Dit afdelingshoofd zou niet luisteren naar zijn werknemers.



Drie ex-werknemers wisten goede ervaringen te melden over hun werk bij de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat daarbij om mensen met een dienstverband van maximaal een jaar of die voor korte tijd waren gedetacheerd.



Extern onderzoek

Het externe adviesbureau BMC doet op verzoek van het college van B en W onderzoek naar het hoge ziekteverzuim en het grote verloop. Dat is opmerkelijk omdat zo'n onderzoek normaal gesproken wordt ingesteld door de gemeentesecretaris, de directeur van de gemeente. Voor dit externe onderzoek is een enquête onder de medewerkers verspreid en is met vele werknemers gesproken. Op 15 januari wordt het onderzoek gepresenteerd. Dan moet blijken of er sprake is van mismanagement. Tot die tijd wil burgemeester Mieke Damstra niet reageren.



Een ex-werknemer hoopt dat het onderzoek het kantelpunt zal zijn om de situatie bij de gemeente Midden-Drenthe te verbeteren, maar zegt te twijfelen of het goed komt met de huidige leiding.



De namen van de elf ex-werknemers die RTV Drenthe heeft gesproken zijn bij de redactie bekend.