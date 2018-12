Deel dit artikel:













Man uit Erica krijgt vier jaar cel voor misbruiken dochter De straf valt lager uit dan de eis van het OM (foto: RTV Drenthe)

Vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Die straf krijgt een 51-jarige man uit Erica van de rechtbank in Assen voor het jarenlang misbruiken van zijn dochter. Ook moet de man zich na zijn celstraf psychiatrisch laten behandelen.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste vorige week dinsdag vijf jaar cel tegen de man, zonder behandeling.



De rechtbank vindt de behandeling belangrijk om herhaling te voorkomen. Een deel van de straf is daarom voorwaardelijk. Als de man niet meewerkt aan de behandeling, moet hij ook dat deel uitzitten.



Jarenlang zwijgen

De man uit Erica heeft zijn inmiddels 19-jarige dochter van haar 4e tot haar 12e jaar meerdere keren per week ernstig misbruikt. Hij hield er pas mee op toen ze ongesteld werd, verklaarde de jonge vrouw vorig jaar bij de politie. Jarenlang durfde ze er ook niet over te praten, omdat ze bang was dat haar ouders gingen scheiden.



Ze nam op haar 13e eerst een vriendin in vertrouwen en twee jaar later begon ze erover met haar vader, waar haar moeder bij was. De man barstte toen in tranen uit en betuigde spijt. Haar ouders gingen alsnog uit elkaar. Nadat ze vorig jaar uiteindelijk naar de politie stapte, werd er ook kinderporno gevonden op de computer van de man. Ook daarvoor is hij veroordeeld.



Niet geloofwaardig

De Ericaan verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij zijn dochter wel had misbruikt, maar dat het veel korter had geduurd dan zij zegt. Volgens hem gebeurde het tussen haar 5e en haar 7e. De rechtbank vindt dat niet geloofwaardig. Ze gelooft de uitgebreide en gedetailleerde verklaringen van zijn dochter. Anderen hebben haar verhaal bij de politie bevestigd.



De jonge vrouw vertelde tijdens de rechtszaak hoe haar vader haar leven kapotgemaakt heeft. “Verdachte heeft zowel haar lichamelijke als geestelijke integriteit op ernstige wijze geschonden, de jeugd van zijn dochter grote, tot op de dag van vandaag voortdurende schade toegebracht en een gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, onmogelijk gemaakt”, aldus de rechtbank.



Niet meteen in de cel

De officier van justitie vroeg tijdens de rechtszaak om de man uit Erica, die niet in voorarrest heeft gezeten, na het vonnis meteen te laten oppakken. Dat gaat de rechtbank te ver. Dat betekent dat hij thuis mag blijven tot hij wordt opgeroepen om zijn straf te gaan uitzitten.