31 prijzen voor Asser filmmaker Reinout Hellenthal Achter de schermen bij film 'Anders' (Foto: Reinout Hellenthal) Achter de schermen bij film 'Anders'. (Foto: Reinout Hellenthal) Achter de schermen bij film 'Anders'. (Foto: Reinout Hellenthal)

Dat zijn film zo’n groot succes zou worden, had Reinout Hellenthal niet verwacht. De achttien minuten durende film 'Anders' heeft in totaal 31 prijzen gewonnen. Vandaag, op de dag van de korte film, blikken we met hem terug op zijn succes van het afgelopen jaar.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

In oktober 2017 ging de film 'Anders' in première en sindsdien wordt er veel over gesproken. De film gaat over de acceptatie van LHBT'ers.



Waardering

Met de film wilde Hellenthal iets losmaken bij het publiek. “Voor mij als filmmaker is het heel belangrijk dat je de kijker over een bepaalde streep kan trekken”, vertelt Hellenthal. “En dat is dus gelukt. Dat zie je ook in de waardering; die 31 prijzen en dat doet heel veel met mij als filmmaker.”



Grote impact

Maar het gaat niet alleen om de prijzen. Het maatschappelijke aspect vindt Hellenthal veel belangrijker. Nu, ruim een jaar na de première van de film, krijgt Hellenthal nog steeds reacties van kijkers. "De film gaat over mensen die worstelen met zichzelf. Van mensen die de film gezien hebben, jong en oud, krijg ik berichten dat zij zich herkennen in het verhaal."



De impact van de film is groot. "We leven in een wereld waar heel veel gebeurt, waar we heel mondig zijn. Ik denk dat zo'n film kan inspelen op het gevoel en hoe meer dat gevoel besproken wordt, hoe sterker het kan bijdragen.



Mooie, nieuwe plannen

De film zorgde voor veel bekendheid voor de filmmaker. Toen Hellenthal zeven jaar geleden in de filmindustrie begon, had hij dit niet voor ogen. Afgelopen jaar is voor hem een heel mooi jaar geweest, maar "er komen nog veel mooie dingen aan".



Plannen voor een nieuwe film zijn al in de maak. "In het kader van 75 jaar vrijheid zijn we bezig met een nieuwe, korte film. Dat gaat vooral over vrijheidsbeleving", aldus Hellenthal. Hoe die film eruit ziet, dat weten we pas in 2020. Maar tot die tijd blijft de filmmaker nog in Drenthe: "Filmmaken in Drenthe is ontzettend belangrijk en dat zal ik altijd blijven doen."