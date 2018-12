Koeman trekt Oranje niet uit het slop en we kunnen prima zonder Facebook

Met het veranderen van de radioprogrammering bij RTV Drenthe in 2018 verdween ook de Leste Ronde en daarmee onze dagelijkse stelling. Toch stelden we dit jaar nog vaak de vraag 'wat vind jij?'

# Stelling Eens Oneens Stemmen 1. Wolven moeten worden afgeschoten 31.18% 68.82% 8.881 2. Houtkachels moeten worden verboden 32.99% 67.01% 5.499 3. Het is onterecht als de Formule 1 naar Zandvoort gaat 67.71% 32.29% 5.435 4. Ik verlang terug naar Dierenpark Emmen 80.85% 19.15% 5.102 5. Vossen afschieten moet kunnen om vogels te beschermen 52.42% 47.58% 4.805 6. Paasvuren horen bij de paastraditie 87.32% 12.68% 4.779 7. Wintertijd moet worden afgeschaft 75.09% 24.91% 4.477 8. Laat kinderen lekker klimmen op hunebedden 55.11% 44.89% 4.059 9. Werken tot je zeventigste is geen probleem 7.32% 92.68% 4.017 10. Krom fruit maakt mij niet uit 98.04% 1.96% 3.983

We begonnen het jaar met een stelling over nieuwjaarszoenen. Ruim 71 procent van de stemmers gaf aan die smokkerij te vermijden. Ook drank kwam een paar keer aan bod. Ruim 57 procent zei niet zonder alcohol te willen. Op de vraag of de kapper ook een wijntje moet mogen verkopen, antwoordden onze stemmers negatief. Ruim 65 procent was het daarmee oneens.De poll waar dit jaar het meest op gestemd werd, ging over wolven. We vroegen of wolven moeten worden afgeschoten. Ruim 68 procent was het daarmee oneens. Er werd 8.881 keer gestemd.2018 was op sportief gebied een druk jaar. Ook in onze stellingen kwam sport vaak terug. In februari vroegen we ons af of Ronald Koeman volgens jullie de redder van het Nederlands elftal zou worden. Van de ruim 1.600 stemmers was 51,4 procent het met de stelling oneens. Misschien denken die stemmers daar inmiddels anders over na de wederopstanding van Oranje. Hoe zit dat met jou? Gaan we met Ronald Koeman terugkeren aan de top van het internationale voetbal?Op het WK voetbal ontbraken we dit jaar in ieder geval nog. Daarom waren we benieuwd voor welk land Drenthe zou juichen. Dat bleek België te zijn. Alleen in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Hoogeveen ging de voorkeur uit naar Duitsland.Behalve over de nationale ploeg hadden we ook stellingen over FC Emmen. Zo vroegen we jullie of FC Emmen klaar was voor de eredivisie. Bijna 68 procent was het daar niet mee eens. Een paar maanden later, na de promotie, was de stemming wat positiever. Een kleine meerderheid dacht dat FC Emmen de verrassing van de eredivisie zou worden.Ook het digitale leven kwam vaak voorbij in onze stellingen. Uit onze vragen bleek dat bijna 60 procent van onze stemmers prima zonder internet kan op vakantie. Ook Facebook is geen eerste levensbehoefte bij de Drent. Ruim 86 procent van onze bezoekers gaf aan prima zonder het sociale medium te kunnen.Zoals gezegd werd op onze poll over het wel of niet afschieten van de wolf het vaakst gestemd. Hieronder een top-10 van het afgelopen jaar.