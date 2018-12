Nieuwe grondradarbeelden in zoektocht Willeke Dost wijzen op verdachte plek

De grondradarbeelden die eerder deze maand zijn gemaakt in Koekange op het weiland achter het huis van de verdwenen Willeke Dost, zijn zo interessant dat er volgende week een gesprek volgt met de politie.

Dat zegt Ab Bruintjes uit Koekange, één van de twee amateurspeurders die bezig is met een zoekactie naar het verdwenen meisje. Hij werkt samen met Klaasje Wopken, de tante van Willeke. Het trio wil weten wat er met het 15-jarige meisje is gebeurd, nadat ze in januari 1992 spoorloos uit het huis van het pleeggezin Mulders verdween.De grondradar werd ingezet op 8 december, toen er opnieuw met speurhonden van Signi Zoekhonden op het weiland was gezocht. De honden sloegen twee keer aan op dezelfde plek. Met een grondradar van Volker Stevin is de locatie toen nader onderzocht.De analyse van die radarbeelden wijst nu uit dat er iets in de grond zit. "Ik kan alleen vertellen dat de locatie die is aangetroffen als zeer interessant en verdacht kan worden aangemerkt. Donderdag bespreken we met de politie de resultaten", zegt Bruintjes.De verdachte locatie betreft een plek vlak achter het huis van het pleeggezin Mulders. Bruintjes wil verder niks kwijt over de inhoud van de beelden. "Eerst gaan we met de politie in gesprek. Daarna komen we mogelijk met meer informatie."Op 12 november is er op twee locaties gegraven achterin het weiland. Daar is toen niks aangetroffen . Ook toen waren speurhonden aangeslagen, en was er verstoorde grond op radarbeelden te zien.Een week geleden zouden Bruintjes en zijn team het weiland nog met prikstokken gaan afzoeken, maar die actie is afgeblazen , in afwachting van de analyse van de beelden van de grondradar.