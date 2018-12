Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Groningen Airport Eelde voorlopig niet in de steigers De aankomst- en vertrekhal zijn toe aan een verbouwing (foto Andries Ophof)

Wie met het vliegtuig aankomt op Groningen Airport Eelde moet door een soort container naar de douane en de koffers. Eigenlijk is het volgens de luchthaven meer dan nodig om hier wat aan te doen. Dat is ook de bedoeling, maar geld voor een verbouwing is er voorlopig niet.

Geschreven door Andries Ophof

Het directe gevolg is dit van afspraken tussen de luchthaven en de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe, Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. De aandeelhouders willen dat er eerst wat gedaan wordt aan de grote tekorten op de begroting van Eelde. Vandaag werden de partijen het eens over een nieuwe koers. De luchthaven moet fors bezuinigen en op zoek naar een alternatieve luchtvaartmaatschappij voor Nordica.



Nog een paar dagen Nordica

Groningen Airport Eelde raakt na 29 december de verbinding met de hubs van Kopenhagen en München kwijt. Luchtvaartmaatschappij Nordica Air vliegt dagelijks naar de twee bestemmingen. Van daaruit kan je verder vliegen naar bestemmingen in de hele wereld. Nordica krijgt daarvoor een forse bijdrage voor uit het routefonds. Een fonds om de aanloopverliezen op te vangen. Maar Nordica vervoert te weinig passagiers om rendabel te kunnen zijn. En dus wordt er een streep door de lijndiensten gezet.



Voor directeur Marco van de Kreeke van het vliegveld is het weer een stapje terug in de tijd. Sinds de komst van Nordica hoopte Van de Kreeke op een flinke groei van het aantal passagiers en voldoende draagvlak om te verbouwen. "We hebben goeie gesprekken gehad. We moeten als luchthaven laten zien dat we bestaansrecht hebben en dat we de tering naar de nering zetten."



Op een houtje bijten

En dus is 2019 het jaar waarop hij op een houtje moet bijten. "We stellen investeringen uit. Onderhoud doen we een jaar laten. We gaan minder aan marketing doen. Als je minder lijndiensten hebt, dan kan dat ook. We hebben op alle punten bezuinigd. En vele kleine beetjes maken dan toch een hoop geld."



Daarmee is in ieder geval vier van de acht ton gevonden. Blijft er nog een gat van bijna vier ton. Van de Kreeke is hoopvol dat het geld er komt. "Het is een bezuiniging die we in 2019 willen doorvoeren om een wat magere tijd door te komen. Ik hoop dat we daarna weer kunnen investeren en dat er betere tijden aan komen."



Alternatief voor Nordica

Groningen Airport Eelde is naarstig op zoek naar een alternatief voor Nordica. Maar zo eenvoudig is dat niet. De luchtvaartsector is in beweging. Er vallen af en toe maatschappijen om die het financieel niet kunnen bolwerken. Daarnaast zijn er low cost carriers die gaan voor massa en kleine marges. Deze maatschappijen zoeken plekken waar veel mensen wonen. Dat is rondom Eelde niet het geval.



Marco van de Kreeke is positief gestemd. De luchthaven heeft wel vaker verrast. Een goed gevuld routefonds is daarbij ook van belang. Uit dit routefonds zijn miljoenen uitgegeven aan Nordica. "Er zit nog steeds geld in. Wij gaan weer in gesprek met luchtvaartmaatschappijen en dan zal er gevraagd worden naar een bijdrage uit het fonds. Je zal een flinke marketing inspanning moeten leveren. Maar we zullen nadrukkelijk moeten kijken of de maatschappij een deel van het risico op zich wil nemen. Ik denk dat we met minder geld in het routefonds ook nog luchtvaartmaatschappijen kunnen aantrekken. We kunnen aantonen dat er reizigers zijn voor Kopenhagen en Munchen"



Via een loods de luchthaven binnen

Of de reiziger iets gaat merken nu er geen verbouwing komt? "Het heeft geen effect op hoe druk het is. Maar wel op de beleving van Groningen Airport Eelde. We hebben al wat jaren achterstallig onderhoud aan de terminal. Als reiziger kom je nu vanaf het platform door een kleine loods binnen. Dat willen we graag veranderen. Maar dat zullen we nu in de toekomst moeten aanpakken als we hebben aangetoond dat er weer een groei is "