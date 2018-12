Deel dit artikel:













Steekpartij in drugspand Emmen: veertig maanden cel De steekpartij vond plaats aan de Laan van de Marel in de wijk Emmerhout (foto: Persbureau Meter)

Een 37-jarige Emmenaar is veroordeeld tot veertig maanden celstraf, waarvan tien voorwaardelijk voor een steekpartij aan de Laan van de Marel in Emmen. Dat gebeurde op de avond van 26 januari. Volgens de rechtbank is er sprake van poging tot doodslag.

De politie vond de man die avond zwaargewond in het huis in de wijk Emmerhout, dat bekendstond als drugspand. Hij lag bewusteloos op bed en had vier steekwonden. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Ruzie om een fiets

In een stoel zat een 23-jarige man met steekwonden in zijn nek en rug. Hij verklaarde dat hij was neergestoken door de 37-jarige man. De twee hadden ruzie gekregen, nadat de oudste zijn fiets – die in de gang stond - naar buiten had gegooid. Tijdens de ruzie had de 37-jarige man opeens een mes gepakt en hem in de nek en tussen de schouderbladen gestoken.



Toen het mes viel, greep de jongste het en stak hij zijn belager ook meerdere keren. Daarbij raakte de 37-jarige man levensgevaarlijk gewond. Volgens de rechtbank stak de 23-jarige man in een opwelling. Hij was erg geschrokken door de plotseling aanval met het mes. Dat hij het mes daarna zelf greep en ook stak gebeurde volgens de rechtbank door zijn emotionele toestand. Hij was bang en probeerde zichzelf te verdedigen. De rechtbank vindt dat hij daarom niet strafbaar is.



Behandeling

De 37-jarige Emmenaar zit inmiddels tien maanden in voorarrest. Hij is al vaker veroordeeld. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, moet hij zich laten behandelen bij de GGZ en verslavingszorg, bepaalde de rechtbank. De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.