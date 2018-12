Deel dit artikel:













Jeugd-tbs van jonge brandstichter uit Erica verlengd Een man uit Erica moet langer in een jeugd-tbs-kliniek blijven wegens meerdere brandstichtingen (foto: Pixabay)

De man die vijf jaar geleden werd veroordeeld voor een serie branden in Erica moet langer in de jeugd-tbs-kliniek blijven waar hij wordt behandeld. De rechtbank in Assen verlengde de maatregel vrijdag met vijf maanden.

De inmiddels 24-jarige man wordt behandeld in Rotterdam. Hij kreeg in 2013 jeugd-tbs, maar is nog niet uitbehandeld, oordeelt de rechtbank. Volgens deskundigen lijdt de man aan meerdere stoornissen en is hij licht verstandelijk beperkt. Als hij nu vrij zou komen, is de kans dat hij weer brand gaat stichten groot, zeggen zijn behandelaars.



Veertien branden

De man werd in 2013 opgepakt voor het stichten van in totaal veertien branden in zijn woonplaats Erica. Het ging onder meer om de bibliotheek in het dorp en het gebouw van de scoutingclub.



Vorig jaar werd hij opnieuw veroordeeld, omdat hij tijdens zijn verlof in Assen een straatroof pleegde en ook weer brand stichtte. Hij kreeg vier maanden celstraf.



Op zoek naar nieuwe kliniek

In mei dit jaar verlengde de rechtbank de tbs-maatregel ook nog. Toen zeiden zijn behandelaars in de Rotterdamse kliniek dat ze bezig waren een nieuwe plek voor de man te zoeken: een kliniek die hem verder moet behandelen en ook moet begeleiden bij een definitieve terugkeer in de maatschappij.



Tijdens de zitting die vorige week achter gesloten deuren plaatsvond in de Asser rechtbank, bleek dat er nog geen nieuwe plek is gevonden. Geen enkele kliniek wil de man tot nu toe opnemen. De rechtbank noemt dit onacceptabel. Om de vinger aan de pols te houden, verlengde ze de jeugd-tbs met vijf maanden in plaats van negen, zoals het Openbaar Ministerie wilde. Nu de kan rechtbank over vijf maanden zien of er schot in de zaak zit.