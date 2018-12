Schot gelost bij aanhouding drugscrimineel in Assen

De politie heeft in Assen vanavond een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een verdachte.

Agenten deden een inval bij een huis aan de Steendijk in Assen-Oost, omdat buren hadden geklaagd over drugsoverlast. In het huis vond de politie harddrugs.De agenten hebben in totaal drie mensen opgepakt. Bij één aanhouding voelde de politie zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.