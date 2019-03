42e Protos Weering-feest barst vanavond los

Na vanavond blijven er 50 clubs over die donderdagavond uitkomen in de kwartfinale. De halve finale, met 25 clubs, staat zaterdag 29 december op het programma. In die halve finale zijn de poulewinnaars verzekerd van de finale en de nummers 2 vechten in de tussenronde (op 2 januari) voor de laatste finaleplek. De grote finale is op zaterdag 5 januari.De voorronde staat weer bol van de aantrekkelijke derby’s en dat maakt de eerste ronde van het toernooi ook zo boeiend. Opvallend is dat de finale van de 41 ste editie tussen titelverdediger Elim en Noordscheschut tijdens de voorronde opnieuw op het programma staat.De laatste weken zijn er nog enkele mutaties te noteren geweest. Naast de eerder genoemde zes mutaties kreeg de organisatie te maken met nog vier afzeggingen van clubs. De organisatie prijst zich gelukkig met een goed gevulde wachtlijst, zodat de opengevallen plaatsen zonder problemen ingevuld konden worden. Kloosterhaar zegde af en de zondag tweedeklasser ASVB uit Blijham neemt haar plaats in. ASVB komt in actie in Slagharen en speelt van de andere poulegenoten op het hoogste niveau. De tegenstanders zijn de derdeklassers Hoogeveen, Lutten, EMMS en vierdeklasser DKB en dat maakt ASVB direct tot een van de favorieten in deze poule.De zondag vijfdeklasser Oldamster Boys uit Nieuw-Scheemda is de vervanger van Lemele. De nieuweling speelt in poule M in Gramsbergen en komt Gramsbergen, Protos, Mariënberg en DOS ’63 tegen. In de competitie staat de ploeg momenteel op de twaalfde plaats van 5D en won nog geen wedstrijd in tien duels, maar misschien kan het verrassen in de zaal.Ruinen kon geen representatief elftal op de been brengen wegens blessures en wordt vervangen door de zondag derdeklasser SVZ uit Zeyen. SVZ gaat naar Coevorden en treft daar Germanicus, Raptim, KSC en Zandpol.De zaterdag derdeklasser Willemsoord neemt de plaats in van Schoonebeek en speelt in poule C in Hoogeveen en treft het niet met de twee finalisten van het vorige toernooi als tegenstanders.Al eerder was bekend dat Drienerloo, Sweel zat, Voorwaarts Westerhaar, Turkse Kracht, LEO en Nieuwleusen niet zouden deelnemen. De andere nieuwkomers zijn Alcides, Gasselternijeveen, Musselkanaal, VEV, Achilles 1894 zat en Rouveen.Wil je vanavond van minuut tot minuut op de hoogte blijven, volg dan vanaf 18.00 uur de liveblog op deze site.vv EmmenDe WeideDVC'59SC AngelsloEHS'85HZVVDedemsvaartSCD'83ZACOZCNoordscheschutWillemsoordElimRouveenRuinerwoldDalenCSVCSVV'04VCGNKVVHoogeveen zondagFC KlazienaveenWeerdingeSVBCZwartemeerse BoysHardenberg'85OVC'21MSCBruchterveldAvereestDrenthinaSVBOTer Apel'96SweelBargeresTitanNWVVValthermondValther BoysMuntendamBergentheimSVV'56Sportlust VroomshoopWVV'34DaarlerveenVKWFC MeppelNieuw BalingeWitteveense BoysDwingelooEMMSLuttenDKB'44Hoogeveen zaterdagASVBTwedoSleenDSC'65VIOSSVBO zaterdagGramsbergenProtosMarienbergDOS'63Oldamster BoysBeilenFit BoysVitesse'63Rolder BoysAchilles 1894 zaterdagHODOSCNHollandscheveldPesse zondagTiendeveenSC EricaWeiteveense BoysDZOHVEVErica'86BorgerGasselternijveenNieuw BuinenEECHOCCECMusselkanaalStadskanaalSC RoswinkelDe Treffer'16GermanicusSVZRaptimKSCZandpolZuidwoldeZZVVAlcidesBalkbrugOlympia'28