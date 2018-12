Deel dit artikel:













Molen van Gieten is kapot: 24-uurs draaimarathon afgelast Molen Hazewind in Gieten (archieffoto RTV Drenthe)

24 uur lang zou molen Hazewind in Gieten draaien. Maar die draaimarathon gaat niet door, omdat de molen een 'ernstig technisch defect' heeft.

"In de grote steen bovenin de kap, waarin de as met de wieken draait, zit een barst. We kunnen de molen niet 24 uur lang laten draaien met die scheur. In het ergste geval kan het natuursteen uit elkaar knallen. Dan is alles ontzet", zegt Jan Jongman van de molen.



Onverantwoord

Volgens Jongman is het onverantwoord om de draaimarathon door te laten gaan. "Voor de molen zelf, maar natuurlijk ook voor de bezoekers." Dat de steen kapot is, betekent overigens niet dat de molen helemaal niet meer draait. "Voor een kortere tijd kan het wel, maar die 24 uur achter elkaar is gewoon te gek."



De scheur werd gisterochtend ontdekt. "Een van onze molenaars, die lesgeeft aan aankomende molenaars, zag 'm zitten. Dat was natuurlijk een flinke tegenvaller."



Nieuwe poging

Molen Hazewind, een Rijksmonument uit 1833, zou op 30 en 31 december 24 uur lang achter elkaar draaien. "Dat willen we nog steeds een keer gaan doen, maar wanneer dat gaat gebeuren, weten we niet. We hopen zo snel mogelijk. Het vervangen van de steen, die minstens vijftig jaar oud is, is nog een hele klus", aldus Jongman.



De steen, waar dus de as met wieken in ronddraait, draagt een gewicht van zo'n 10.000 kilo. De gemeente Aa en Hunze is verantwoordelijk voor het onderhoud van de molen in Gieten. Wanneer de steen vervangen wordt is niet bekend.