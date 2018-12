Hooikoortsalarm door hoge temperaturen

Het is eind december, maar mensen die last hebben van hooikoorts moeten nu al rekening houden met pollen.

Dat meldt de website Nature Today , na onderzoek van onder meer de Wageningen University en De Natuurkalender.Het gaat om pollen van hazelaars en elzen. Deze zijn nu al in bloei door de hoge temperaturen van de afgelopen maanden. Ook nu nog is het relatief warm voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt het een graad of 9, de komende dagen wordt het ook niet kouder dan 6 graden.Ongeveer een derde van de hooikoortspatiënten is gevoelig voor de pollen van hazelaars en elzen.