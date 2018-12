Kjeld Nuis en vriendin Jill zijn uit elkaar

Schaatser Kjeld Nuis uit Emmen is niet meer samen met zijn vriendin Jill de Robles. De twee, die samen zoon Jax hebben, zijn sinds kort uit elkaar.

Jill bevestigt de breuk aan RTV Drenthe, na berichtgeving van RTL Boulevard. "Kjeld wil en heeft alleen maar de focus op schaatsen. Dan houdt het helaas op als je wel een gezin hebt."De schaatser woont niet meer in Emmen bij Jill en Jax. Het stel was vijf jaar samen.Afgelopen woensdag werd Kjeld Nuis verkozen tot Sportman van het Jaar . Jill en Jax zaten toen niet in de zaal. Kjeld bedankte zijn vriendin en zoon wel voor hun steun.