Voorzitter FC Emmen: 'Streep zetten onder verleden en een nieuw stadion bouwen'

Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen sprak de wens al eens eerder uit: hij wil een nieuw stadion. "Dat is nodig voor een langdurig verblijf in de eredivisie."

Maar zo'n nieuw stadion is er niet zomaar. Het huidige stadion is in bezit van het stadionbedrijf, een BV. De gemeente Emmen is grootaandeelhouder van die BV, met 51 procent van de aandelen."Doordat FC Emmen lang op het eerste divisie-niveau is blijven steken, wat financieel erg moeilijk is, zijn er een aantal dingen gebeurd in het verleden. Daardoor waren een aantal reddingsoperaties nodig", stelt Lubbers in het Radio Drenthe-programma Cassata.Omdat de gemeente Emmen grootaandeelhouder van het stadion is, moeten beslissingen die met het stadion te maken hebben door de gemeente goedgekeurd worden. "De gemeenteraad gaat dan vaak alleen akkoord met dingen, mits dit... of mits dat... Wat er nu ligt is bijna een gedrocht."Lubbers wil dan ook met een schone lei verder. "Er moet een dikke streep onder, want hier kom je met elkaar nooit uit. Je moet kijken: Hoe willen we het hebben? Waar willen we naar toe? Dikke streep eronder en een passende accommodatie voor een langdurig verblijf in de eredivisie. Een nieuw stadion dus."Jisse Otter, wethouder financiën van de gemeente Emmen, kan zich wel vinden in de woorden van Lubbers. "Ik ben het wel eens met Ronald. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat er een streep onder het verleden moet, om ruimte te maken voor de toekomst. Ik denk dat we een nieuw stadion als gemeente prima vinden, de vraag is alleen: wie gaat dat betalen?"Als er een nieuw stadion komt, dan kost dat alles met elkaar zo'n dertig miljoen euro, denkt Ronald Lubbers. "Dan heb je een stadion met zo'n 10.000 tot 10.500 stoeltjes."De voorzitter van de eredivisieclub uit Emmen is tevreden over hoe het seizoen tot nu toe verloopt. "Al hadden we misschien nog wat meer punten moeten hebben."Lubbers vindt de huidige twaalfde plek op de ranglijst van FC Emmen niet zo interessant. "Het gaat meer om wat de kloof is naar plek 16 (degradatiezone, red.), omdat het redelijk dicht op elkaar zit. FC Groningen staat daar nu. Hopelijk is dat gat na morgenmiddag wat groter geworden."FC Emmen neemt het morgen om 16.45 uur op in De Oude Meerdijk tegen Willem II. Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop.