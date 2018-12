Deel dit artikel:













Cassata #15: over FC Emmen, Wildlands en de politicus van het jaar In deze podcast van Cassata gaat het over FC Emmen, Wildlands en de politicus van het jaar (foto: RTV Drenthe)

In deze laatste Cassata van 2018 wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Het gaat over Wildlands in Emmen, dat in zwaar weer verkeerd. Het gaat over FC Emmen, dat een prachtig jaar achter de rug heeft. En aandacht voor de aanhoudende zoektocht naar de spoorloos verdwenen Willeke Dost uit Koekange.

In het radioforum buigen de aanwezige politici zich over de vraag wie de politicus van het jaar is.



Onderwerpen:

01.15 - Hoogte- en dieptepunten van het afgelopen nieuwsjaar: Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen over de promotie naar de eredivisie en wethouder Jisse Otter van Emmen over Wildlands, dat acht miljoen euro verlies lijdt.



31.37 - De zoektocht naar de verdwenen Willeke Dost in Koekange blijft doorgaan. Amateurspeurder Ab Bruintjes is er sinds 2010 mee bezig, omdat hij zich afvraagt hoe het kan dat een meisje van 15 jaar spoorloos verdwijnt.



44.50 - Het radioforum met Erik Ziengs (VVD), Agnes Mulder (CDA) en Jacob Bruintjes (PvdA). Zij blikken terug op het jaar 2018 en vertellen wie wat hen betreft de politicus van het jaar is, op landelijk en provinciaal niveau.



Presentatie:

Margriet Benak



Gasten:

Ronald Lubbers (voorzitter FC Emmen)

Jisse Otter (wethouder gemeente Emmen)

Ab Bruintjes (zoekt naar Willeke Dost)

Erik Ziengs (Tweede Kamerlid VVD)

Agnes Mulder (Tweede Kamerlid CDA)

Jacob Bruintjes (voorzitter PvdA Drenthe)



