Ex-PVV'er Tom Kuilder gaat alleen verder in Emmen

Tom Kuilder gaat alleen verder in de gemeenteraad van Emmen.

Afgelopen donderdag werd bekend dat Kuilder uit de PVV-fractie was gezet.Kuilder is onbereikbaar. Op Twitter geeft hij aan dat hij 'uit betrouwbare bron vernomen heeft dat Kuilder alleen verder gaat'.Vermoedelijk heet zijn partij Voor Emmen Voor Nederland (VEVN). In z'n Twitter-bio staat inmiddels dat hij gemeenteraadslid voor die partij is in de gemeente Emmen.