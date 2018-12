Zestien partijen melden zich voor Provinciale verkiezingen

Zestien partijen hebben zich aangemeld voor deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. In 2015 waren dat er elf. De landelijke partijen DENK en Forum voor Democratie willen ook meedoen in Drenthe.

Namen van lijsttrekkers en kandidaten van beide partijen zijn nog niet bekend. DENK laat in een schriftelijke reactie weten 'dat de kandidatenlijst van DENK Drenthe binnenkort bekend wordt gemaakt.' Bij Forum voor Democratie blijft het stil op de lijn.Tot uiterlijk maandag hebben nieuwe partijen nog de tijd om zich te laten registreren bij het centraal stembureau bij de gemeente Assen. Dat kan alleen nog schriftelijk, omdat het stadhuis verder gesloten is.Van de meeste andere partijen zijn de kandidatenlijsten al rond, net als de verkiezingsprogramma's, behalve van de OPD (Onafhankelijke Partij Drenthe). Daarvan werd pas geleden bekend dat de partij na jaren van afwezigheid weer meedoet. Dat is onder aanvoering van ex-SP-Statenlid Ko Vester. De rest van de lijst volgt in januari.De andere deelnemende partijen in Drenthe zijn VVD (lijsttrekker Henk Brink, PvdA (Cees Bijl), CDA (Henk Jumelet), SP (Greetje Dikkers), PVV (Nico Uppelschoten), D66 (Anry Kleine Deters), ChristenUnie (Tjisse Stelpstra), GroenLinks (Hans Kuipers), Sterk Lokaal (Aimee van der Ham), 50PLUS (Frank Duut), Partij voor de Dieren (Thea Potharst), SGP (Willem van Hartskamp) en Senioren Belang (Bé Hoeksema).Op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Drenthe, dinsdag 8 januari, worden alle partijen en hun lijstaanvoerders gepresenteerd.Er zijn 41 statenzetels te verdelen in Drenthe. De grootste partij in Drenthe werd vier jaar geleden nipt de VVD, met 144 stemmen meer dan de PvdA. Beide partijen hebben 7 zetels.