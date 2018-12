Deel dit artikel:













Koploper Sudosa-Desto pakt laatste zege van 2018 Sudosa-Desto dames blijven koploper na een riante zege op WVC (foto: Archief RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto uit Assen hebben ook de laatste competitiewedstrijd van 2018 met een ruime zege afgesloten. De trotse koploper van de Eerste divisie A versloeg WVC Volley uit Wierden met 1-3 en blijft ruim aan de leiding in de tussenstand.

De Assenaren speelden een uitwedstrijd in Wierden. In de Dikkenshal zette de Asser ploeg gelijk de toon met een 20-25 setzege en de tweede set werd zelfs in 11-25 gedomineerd. De thuisploeg gaf in de derde set wel goed partij en uiteindelijk won WVC die set in de monsteruitslag van 31-29.



In de derde en laatste set was er van de weerstand weinig meer over en Sudosa-Desto walste opnieuw in 15-25 over WVC heen. Hierdoor werd de eindstand bepaald op 1-3 in sets.



Door de zege blijft de ploeg van trainer Mark Afman ruimschoots koploper in de Eerste divisie A. De Assenaren staan met 49 punten uit 11 wedstrijden vier punten los van Sneek, dat ook al een wedstrijd meer speelde.