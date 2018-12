Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van kanker herstellende Duuk (5) opent NK Carbiddarten Duuk (in armen van moeder) en zijn familie (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

"Ik mocht heel veel knallen maken", vertelde de van kanker herstellende Duuk Tigchelaar tijdens het jaarljkse NK Carbiddarten in Tiendeveen. De vijfjarige mocht het NK aftrappen en daarmee kwam een wens in vervulling.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Duuk is herstellende van een zeldzame vorm van kinderkanker: neuroblastoom. "Duuk heeft een behandelingstraject van veertien maanden gehad en acht november was het het einde van de behandeling", vertelt moeder Yvette Tigchelaar.



Make-A-Wish

Inmiddels gaat het goed met Duuk, maar een dag er even tussenuit is fijn. "Omdat Duuk zo erg van knallen houdt, heeft de Make-A-Wish Foundation hem uitgenodigd hier in Tiendeveen", vertelt Leonoor Rijkens van Make-A-Wish.



De foundation probeert de wensen van zieke kinderen in vervulling te laten gaan. "In tijden van ziekte hebben zowel het kind, als de ouders en broertjes en zusjes een hele zware periode. En dan is het juist leuk om ze even uit het ziektebeeld te halen en even iets leuks met hen te doen. Om een kind weer even kind te laten zijn."



Geslaagde dag

De organisatie van het NK in Tiendeveen wilde graag meewerken met het initiatief. Bé IJmker: "Wij zijn allemaal redelijk gezond en als je dan zo'n jongen met zo'n ernstige ziekte ziet, wat is er dan leuker om te doen. Deze dag is sowieso al geslaagd."



Warmte

Na het openingsschot mogen de teams beginnen. Voor Duuk is het toch een beetje te koud en hij zoekt de warmte binnen in de kantine op. Voor het raam zit hij aandachtig te kijken naar hoe de ballen de bussen uit knallen.