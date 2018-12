Deel dit artikel:













Honden leven zich uit tijdens de kerstbehendigheidswedstrijd in Zuidwolde Het parcours (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Rennen, springen en ontwijken. Honderdtien honden strijden samen met hun baasje om de meeste punten op het kerstbehendigheidswedstrijd Agilty in Zuidwolde.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Een deel van de manege in Zuidwolde is afgezet. Een parcours met hindernissen is uitgestald. De honden moeten over hordes springen, over een wipwap lopen en zigzaggend door palen rennen. Baasjes rennen mee met hun dieren en begeleiden ze over de juiste hordes door middel van aanwijzingen.



"Het plezier van de hond staat voorop", vertelt Marjanna Bremer. Zij loopt mee met haar hond Fizz. "Mijn hond vindt het echt heel leuk om mee te rennen. Hij wordt heel enthousiast. Je hebt ook van die honden die thuisblijven en dat vind ik heel saai."



Omdat het kerstvakantie is, hebben veel baasjes zich verkleed. Een hoed, een foute kersttrui of zelfs een heel elfenpak, bijna iedereen heeft wel iets kersterigs aan. "We kunnen ons een beetje opdoffen, dat maakt het extra leuk", vertelt een deelneemster. "Het is echt kerst, maar dan voor de hondenliefhebber!"