Martin Drent nieuwe trainer GOMOS Martin Drent wordt nieuwe hoofdtrainer bij vv GOMOS (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Trainer Martin Drent heeft voor volgend seizoen een contract getekend bij zondag 1e klasser GOMOS uit Norg. Dat heeft de club vandaag bekend gemaakt. Eerder deze maand werd al bekend dat het contract van Drent bij zijn huidige club DZOH uit Emmen na 3,5 jaar niet werd verlengd.

In november kondigde de huidige GOMOS-trainer Wim Bakering aan bij de club te vertrekken. In de vier jaar dat hij voor GOMOS werkzaam was promoveerde hij van de derde naar de eerste klasse. Hierdoor speelt de ploeg uit Norg voor het eerst in de geschiedenis op dit niveau.



Drent is oud-profvoetballer van FC Groningen, BV Veendam en FC Emmen en begon zijn trainersloopbaan in 2007 bij Forward. De oefenmeester was vervolgens werkzaam bij Mussel, Rolder Boys, Rohda Raalte en DZOH.



Drent gaat bij GOMOS een samenwerking aan van één seizoen.