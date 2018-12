Liveblog: Voorronde Protos Weering Zaalvoetbal

VOETBAL - Honderd clubs beginnen vanavond om 18.00 uur aan de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Na vanavond blijven er 50 clubs over die donderdagavond uitkomen in de kwartfinale.

De halve finale, met 25 clubs, staat zaterdag 29 december op het programma. In die halve finale zijn de poulewinnaars verzekerd van de finale en de nummers 2 vechten in de tussenronde (op 2 januari) voor de laatste finaleplek. De grote finale is op zaterdag 5 januari.De voorronde staat weer bol van de aantrekkelijke derby’s en dat maakt de eerste ronde van het toernooi ook zo boeiend. Opvallend is dat de finale van de 41 ste editie tussen titelverdediger Elim en Noordscheschut vanavond op het programma staat.Volg hieronder, in de liveblog, de avond op de voet...