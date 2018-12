Deel dit artikel:













Hoogeveen wint eerste slag in inhaalwedstrijd tegen Lutten Het zaterdagteam van Hoogeveen won vandaag van Lutten en speelt vanavond opnieuw tegen die ploeg (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Vanavond speelt het zaterdagteam van Hoogeveen tegen Lutten in de voorronde van het Protos Weering Toernooi, maar eerst moest vanmiddag een inhaalwedstrijd uit de competitie van de 3e klasse D gespeeld worden. Hierin trok Hoogeveen aan het langste eind met een 1-2 zege.

Enige Drentse ploeg

Het kunstgras van Lutten was ondanks de vele regen prima bespeelbaar, waardoor de wedstrijd tegen Hoogeveen gewoon doorgang kon vinden. Hoogeveen was daarmee de enige Drentse ploeg die in competitieverband in actie kwam.



Na een half uur spelen opende Julian Mol de score voor de Hoogeveners en bij een stand van 0-1 ging de rust in. Na de rust kwam Lutten door twee rode kaarten al snel met negen man te staan. Desondanks maakte Rick Lamberink na een kwartier spelen de gelijkmaker.



Foutje zo gemaakt

"Mensen vinden dat vreemd, maar een foutje is zo gemaakt en dan staat het opeens gelijk," gaf trainer Edward Sabander aan. "Vervolgens gooien zij de verdediging dicht en komen wij er moeilijk doorheen. Gelukkig breken we toch nog een keer goed door voor de winnende goal,"vervolgt hij. Damian Dissel wist het beslissende doelpunt te maken. Door de 1-2 zege gaat Hoogeveen voorbij aan ZZVV en klimt naar de zesde plaats in de ranglijst. "Het was moeizaam, maar het belangrijkste is dat we drie punten weten te pakken."



Vanavond speelt de ploeg van Sabandar opnieuw tegen Lutten in het Protos Weering Toernooi in de sporthal van Slagharen. In poule K ontmoet Hoogeveen daarnaast EMMS, DKB'44 en ASVB. "Dat is een zwaar dubbel programma. We hadden de KNVB wel gevraagd de wedstrijd te verzetten naar een doordeweekse dag. Dat is helaas niet gelukt. Maar we hebben een uurtje eerder gespeeld, hebben een hapje gegeten en na een korte verzorging kunnen de jongens straks weer fris aan de bak."