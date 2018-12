Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Titelhouder Elim wint eerste pot na curieuze rode kaart Titelhouder Elim wint eerste pot van Protos Weering na curieuze rode kaart.

ZAALVOETBAL - Regerend kampioen van het Protos Weering Toernooi Elim heeft een curieuze zege behaald in de eerste poulewedstrijd tegen Rouveen. Het werd 2-1. Daymen Doldersum liep in een verwarrende situatie tegen een rode kaart aan, maar scoorde toch twee keer.

In sporthal Het Activum in Hoogeveen speelde Elim de openingswedstrijd van het toernooi tegen Rouveen. Daymen Doldersum eiste een hoofdrol voor zichzelf op. De speler van Elim kreeg een gele kaart en werd naar de kant gestuurd. Rouveen nam de toegekende vrije bal snel, maar in de rebound kwam de bal in de voeten van Doldersum, die op weg was naar het strafbankje.



Dit leverde Doldersum opnieuw een gele kaart op, waardoor de scheidsrechter een rode kaart trok. Met Doldersum eenmaal buiten de lijnen scoorde Rouveen uit overtal de 0-1.



De consternatie was pas compleet toen Doldersum na twee minuten weer het veld werd ingebracht, terwijl een speler met rood pas de volgende wedstrijd weer gebruikt mag worden. Als klap op de vuurpijl scoorde uitgerekend diezelfde Doldersum nog twee keer, waardoor Elim alsnog met 2-1 wist te winnen.



Achteraf bleek dat de scheidsrechter zijn tweede gele kaart, en dus de rode kaart, had ingetrokken. "Zij maken een fout met een overtreding, en ik maak een fout om te vroeg te beginnen," was na afloop zijn reactie.



De overwinning van Elim blijft dus staan en Doldersum bleek de redding voor zijn ploeg. "Ik snap er nog niks van, maar in de eerste ronde waren de scheidsrechters 'zo zo'," aldus Doldersum.