Frank Vreugdenhil toont vechtlust in aanloop naar NK Frank Vreugdenhil greep in Breda net naast de bloemen, maar reed wel een sterke wedstrijd (foto: Archief RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo heeft bij de Marathon Cup in Breda een vijfde plaats weten te behalen. De schaatser van team AB Vakwerk ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep van tien rijders, maar werd een ronde voor de meet teruggehaald.

De wedstrijd op het ijs van Breda was loodzwaar en slechts twintig rijders haalden de finish. Vreugdenhil nam al eerder in de wedstrijd een ronde voorsprong met negen collega's en mocht in de finale strijden voor de overwinning.



In de laatste tien ronden probeerde Vreugenhil het maar liefst drie keer om uit de klauwen van de groep te ontsnappen, maar door het teamwerk van team Bouw en Techniek en Okay Fashion werd de Drent telkens tot de orde geroepen.



Verwarring

Met nog drie ronden te gaan zorgde de val van klassementsleider Sjoerd den Hertog voor verwarring in de kopgroep en Vreugdenhil zette zijn derde ontsnapping op touw. De Belgische alleskunner Bart Swings wist het gat echter met nog één ronde op de teller te dichten. In de sprint won de teamgenoot van Swings, De Groninger Robert Post, zijn eerste wedstrijd uit zijn carrière. Bob de Vries uit Haule werd tweede en Swings derde.



Vreugdenhil eindigde de wedstrijd uiteindelijk op de vijfde plaats. Hij toonde met zijn sterke rijden vorm voor het NK marathonschaatsen, dat 1 januari in Groningen op het programma staat.



Dames

Bij de dames eindigde de wedstrijd in een massasprint, waarin Imke Vormeer uit Meppel het met een vijfde plaats moest afleggen tegen een ongenaakbare Manon Kamminga. Janneke Ensing uit Gieten zat lang in een kansrijke kopgroep, maar de ontsnapping werd voor de finale in gesmoord. Zij kwam uiteindelijk niet verder dan de 33e plaats.