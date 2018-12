Deel dit artikel:













DOS'46 pakt eerste thuisoverwinning na furieus duel DOS'46 pakt eerste thuisoverwinning na furieus duel (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder)

KORFBAL - DOS'46 uit Nijeveen heeft de eerste thuisoverwinning van het seizoen te pakken. Tegen DVO uit Bennekom werd het 24 - 20.

Geschreven door Karin Mulder

"Dit is een mooie opsteker en het zijn in ieder geval fijne feestdagen. Daar ga ik lekker van genieten. We zaten er tegenaan te hikken. Je voelt het in de hal, je voelt het op de bank en het publiek staat achter de ploeg. Maar we vergaten onszelf tot nu toe te belonen. We hebben er wel van geleerd en zijn vandaag rustig gebleven", zegt trainer Pascal Zegwaard na afloop.



De Nijeveners kwamen furieus uit de startblokken en stonden binnen vier minuten al met 4-0 voor. Met ondermeer vier treffers van Harjan Visscher ging de thuisploeg met een 12-5 voorsprong rusten. Vooral verdedigend was DOS erg sterk, waardoor DVO pas na dik tien minuten voor het eerst scoorde.



Tweede helft

Maar in de tweede helft ging het een stuk moeizamer. De ploeg uit Bennekom bracht het verschil, met nog zes minuten te gaan, terug tot 22-18.



"In de tweede helft zetten zij wat dingen om. En daar hadden wij wat moeite mee. Maar we bleven rustig en gingen wat langer spelen", verklaart Zegwaard. "Dat kan dan ten koste gaan van de score."



Gele kaart Zegwaard

Halverwege de tweede helft sloeg de vlam in de pan en kreeg coach Pascal Zegwaard een gele kaart.



"Je mag niet met z'n tweëen langs de kant staan om te coachen. Daar kreeg ik uiteindelijk een kaart voor. Maar ook omdat ik commentaar had op de leiding. Ik vond dat ze teveel voor DVO floten en heb daar wat van gezegd. Ik vond dat er wat dubieuze beslissingen werden genomen in een cruciale fase van de wedstrijd. Mensen die mij wat langer kennen, weten dat ik emotioneel ben aan de kant. Maar tot nu toe ging het bij DOS op het veld en in de zaal vrij goed qua kaarten", verklaart Zegwaard.



Visscher topscorer

Harjan Visscher was vanavond de topscorer van de rood-zwarte brigade. Ondanks z'n ingepakte dikke enkel scoorde hij zeven keer. Vanwege z'n blessure zal hij niet in actie komen bij de Korfbal Challenge tussen Kerst en Oud en Nieuw.



Zevende plaats KorfbalLeague

DOS'46 stijgt na de overwinning van de achtste naar de zevende plaats in de KorfbalLeague met vier punten uit zeven wedstrijden. De Nijeveners wonnen ook de eerste wedstrijd van het seizoen tegen LDODK.



DVO staat met twee punten uit zeven duels op de tiende en de laatste plaats.