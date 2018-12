De eerste schifting is gemaakt: 50 clubs over in Protos Weering

VOETBAL - Van de honderd clubs die vanavond in actie kwamen zijn er nog 50 over die donderdag de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gaan vervolgen. Grote verrassingen bleven uit, alhoewel oud-winnaar FC Meppel al uit het toernooi ligt.

De liveblog terug van de voorronde

Zeven ploegen bleven zonder punternverlies: Bergentheim, DZOH, SVBO zondag, Hoogeveen zondag, Raptim, vv Emmen en HODO. De ploeg die als 50e, met de hakken over de sloot doorgaat naar de volgende ronde, was Sleen. Die club had net als Rouveen 6 punten, maar eindigde met doelsaldo op plus 2 terwijl Rouveen op plus 1 stond na vier duels.De vijftig clubs die donderdag in de kwartfinale in actie komen zijn:1. vv Emmen2. HZVV3. Noordscheschut4. Dalen5. Hoogeveen zondag6. MSC7. SVBO zondag8. Titan9. Bergentheim10. VKW11. ASVB12. Twedo13. Gramsbergen14. Rolder Boys15. HODO16. DZOH17. Nieuw Buinen18. Musselkanaal19. Raptim20. Alcides1. De Weide2. Dedemsvaart3. SC Elim4. CSVC5. FC Klazienaveen6. Hardenberg'857. Drenthina8. Valthermond9. Daarlerveen10. Nieuw Balinge11. Hoogeveen zaterdag12. SVBO zaterdag13. Marienberg14. Vitesse'6315. Pesse16. SC Erica17. Borger18. CEC19. Germanicus20. ZZVV1. EMMS2. Sleen3. Protos4. Beilen5. HOC6. Stadskanaal7. Zuidwolde8. KSC9. SC Angelslo10.Weerdinge